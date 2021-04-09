Москва, , 17:48 — REGNUM Провоцируя конфликт в Донбассе, США преследуют несколько задач. Об этом 9 апреля заявил экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, ключевая задача Вашингтона — при помощи боевых действий в Донбассе помешать развитию России.

«Первая цель: сорвать завершение проекта «Северный поток — 2», помешать перезапуску роста российской экономики, обвалить рубль и не допустить его роста к доллару. Получается, что США стремятся решить сразу очень много задач. Здесь я не упомянул создание повышенной тревожности в мире, которая позволит создать приток средств на американский фондовый рынок», — заявил Колташов.