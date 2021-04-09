Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM Привиться вакциной «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» в Санкт-Петербурге с 9 апреля можно в 39 поликлиниках города и двух стационарах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Напомним, накануне в город на Неве поступила первая партия новой вакцины для прививки 13 770 человек (по две инъекции на человека), она была распределена по городским прививочным пунктам.

Помимо районных поликлиник привиться этой вакциной можно будет в пунктах вакцинации в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина на Пискаревском проспекте, 49 и «Первом меде» им. акад. И.П.Павлова», а также в Городской поликлинике №31 на улице Льва Толстого, 6−8/5.

Отметим, отличие вакцины «ЭпиВакКорона» от «Спутник V» состоит в том, что у последней иммунный ответ возникает благодаря обезвреженным частицам аденовируса, тогда как при использовании «ЭпиВакКорона» антитела вырабатываются за счет искусственно синтезированных пептидов вируса.

Обе вакцины требуют двукратного введения, однако для «ЭпиВакКорона» интервал между введениями составляет 14−21 день. Показания к применению вакцин одинаковы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге можно без записи привиться от ковида в 13 торговых центрах