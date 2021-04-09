Тула, 9 апреля, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Цифровизацией экономики Тульской области займутся совместно Ростех и правительство региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Тульской области 9 апреля по результатам итогового совещания Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Участие в совещании приняли генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, первый вице-президент «СоюзМаш России», депутат Государственной думы Владимир Гутенев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, руководители ведущих машиностроительных предприятий страны.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле состоялось итоговое совещание Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»

В ходе заседания состоялось подписание соглашения между правительством Тульской области и государственной корпорацией Ростех соглашения в сфере цифровой трансформации, которое затрагивает ключевые отрасли экономики и социальной сферы. В частности, Ростех окажет методологическую и экспертную поддержку региону в формировании стратегии цифровой трансформации, а также в создании и построении современной IT-экосистемы.

«Совместно с правительством Тульской области мы проработаем возможность развития информационных систем в регионе по модели государственно-частного партнерства. Ростех окажет также содействие региону в организации службы технического заказчика. Цель нашей работы — перевод максимального числа услуг в удобный для людей онлайн-формат. В результате должны значительно сократиться сроки обработки информационных запросов, существенно повысится разнообразие и комфорт взаимодействия граждан с региональными цифровыми сервисами», — отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Также на встрече обсуждались итоги деятельности Союза и Лиги в 2020 году и задачи на предстоящую перспективу. Сергей Чемезов и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметили эффективную работу региональных отделений СоюзМаша в 2020 году. Лучшим в стране стало Тульское отделение.

Губернатор Тульской области высоко оценил работу СоюзМаша и Лиги содействия оборонным предприятиям. Тульская область тесно взаимодействует с промышленными объединениями по всем ключевым направлениям, в том числе по развитию оборонного комплекса и его диверсификацию. Лидерство региона в рейтинге эффективности региональных отделений Союзмаша — один из результатов этой работы. Губернатор отметил большую заслугу трудовых коллективов оборонных предприятий и руководителя тульского отделения Бюро — заместителя генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» — управляющего директора АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» Дмитрия Коноплёва.

«Наш регион тесно сотрудничает с СоюзМашем по всем ключевым направлениям. Во многом благодаря нашей совместной работе темп развития промышленности Тульской области сейчас опережает средний показатель по стране. Особенно высоких результатов мы достигли в машиностроительном комплексе. Наши предприятия совершенствуются, осваивают выпуск новой наукоёмкой оборонной и гражданской продукции», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Дюмин сообщил, что в рамках возглавляемой им комиссии Госсовета по промышленности было выработано более 20 ключевых предложений. Большая часть из них нашла отражение в федеральных законах или стратегических документах, в том числе — изменения в 44-й и 223-й Федеральные законы, определяющие минимальную долю закупок товаров отечественного производства для госзаказчиков. Губернатор добавил, что эта инициатива стала реальностью благодаря большой работе заместителя председателя Правительства РФ Юрия Борисова и Владимира Гутенёва. Алексей Дюмин поблагодарил Владимира Гутенёва за расширение сотрудничества с Бюро СоюзМаша, результатом которого стало решение о проведении в регионе форума «Инженеры будущего-2021».

Также Алексей Дюмин, Сергей Чемезов и Владимир Гутенев встретились с молодежным активом Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, куда вошли представители АО «КБП», «ТПЗ», «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева», «Тулаточмаш». Все ребята — члены СоюзМаша, в 2020 году принимали участие в форуме «Инженеры будущего». Сергей Чемезов отметил, что для Союза машиностроителей России вопрос подготовки кадров и популяризации инженерных знаний имеет колоссальное значение. Так, в 2021 году в Тульской области состоится форум «Инженеры будущего».

«Мы стремимся поддерживать инициативы в регионах. Такие мероприятия формируют интерес молодёжи к технике, ориентируют ребят на дальнейшую работу на производстве», — сказал генеральный директор Государственной корпорации «Ростех».

Начальник сектора конструкторского отдела АО «КБП» Ивея Власова спросила Алексея Дюмина о мероприятиях, которые пройдут в 2021 году в рамках Года науки и технологий. Глава региона рассказал, что в последний год в Тульской области ведется модернизация научно-образовательного и инновационного секторов. Были созданы центры «ТулаТех» и «Композитная долина». Определены перспективные точки роста научных направлений с их последующим федеральным финансированием.

«Мы системно поддерживаем научную деятельность. Я поручил увеличить финансирование грантов в сфере науки и техники. В 2019 году на них выделялось 3 млн рублей, а в этом — уже 15 млн. Уделяем большое внимание развитию инфраструктуры. В течение ближайших двух лет планируем запустить несколько современных лабораторий с передовым оборудованием для оборонной и биохимической сфер», — подчеркнул Алексей Дюмин.