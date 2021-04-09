Калуга, , 18:04 — REGNUM В Калужской области в 2020 году 25,4 тыс. человек (4,7%) не имели занятия, но активно его искали. Средний возраст лиц, классифицированных как безработные, составил 45,9 года. Об этом 9 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

По данным обследования рабочей силы, безработные, имевшие высшее образование, составили 19,2%, среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена — 25%, среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) — 21,2%, среднее общее образование — 26,1%, основное общее — 8,1%, не имеют основного общего — 0,4%. Средняя продолжительность поиска работы (по данным обследования) составила 5,4 месяца.

Численность рабочей силы (экономически активного населения) в среднем за 2020 год составила 539,2 тыс. человек. В том числе 513,8 тыс. человек, или 95,3% от численности рабочей силы, были заняты в экономике. Уровень участия в рабочей силе городского населения составил 65,2%, сельского — 58,5%. Связано это в основном с более широкими возможностями в трудоустройстве проживающих в городской местности.

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