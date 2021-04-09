Москва, , 17:29 — REGNUM Если НАТО — организация, существующая в сугубо оборонительных целях для поддержания безопасности, то России следует предложить своё вступление в неё. Об этом 9 апреля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

«Что касается вступления в НАТО, я хочу напомнить, что когда была создана эта организация, Советский Союз выступил с предложением принять его. Ему отказали категорически. Вот сейчас говорят, что НАТО оборонная организация — давайте мы тоже вступим в НАТО?» — заявил Джабаров.

Он отметил, что в случае вступления Украины в НАТО, альянс столкнётся с беспрецедентными сложностями, связанными с неурегулированностью внутриполитической ситуации в этой стране.

«Вступление Украины в НАТО будет такой головной болью для всего НАТО, которой раньше у них не было», — указал он.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о том, что начало полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны Киева будет началом конца для Украины.

«Поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — указал Козак.

Между тем, Минобороны Украины ранее указывало, что получило от Вашингтона гарантии поддержки в случае эскалации конфликта в Донбассе.