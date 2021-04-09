Донецк, 9 апреля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Количество обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ достигло за неделю 27, сообщил 9 апреля журналистам замглавы управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Басурин «Противник совершал огневые провокации с применением 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, зенитных установок, различных типов гранатомётов и стрелкового оружия».

Офицер уточнил, что атакованы украинскими боевиками были населённые пункты Старомихайловка, Спартак, Жабуньки, Яковлевка, Васильевка, Весёлое, Зайцево, Широкая Балка, Веденское, Коминтерново, Ленинское и Водяное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за суки 8 апреля ВСУ три раза атаковали территорию ДНР.