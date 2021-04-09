Екатеринбург, , 17:59 — REGNUM В Екатеринбурге проведут творческую встречу, где будут читать стихи «под тяжелые гитарные рифы». Об этом сообщают организаторы поэтического вечера.

На встрече поэт и журналист Павел Пивоваров прочитает свои произведения под рок-аккомпанемент. Одно из произведений автор посвятит своим погибшим родителям, которые не так давно покинули наш мир.

Мероприятие пройдёт в баре Pils Live 15 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, отец Пивоварова погиб при странных обстоятельствах. Причиной смерти назвали алкогольное отравление, но сам журналист считает, что имело место убийство.

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