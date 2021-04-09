Москва, 9 апреля, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пожелал новому руководителю Северной Осетии Сергею Меняйло успехов в работе на новом месте, а также пообещал поддержку федерального центра. Встреча главы государства с новым назначенцем состоялась 9 апреля в режиме видео-конференц-связи.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Сергеем Меняйло

По словам президента РФ, Северная Осетия — субъект с высоким потенциалом прежде всего человеческого ресурса. Её жители всегда отличались очень высоким уровнем образования. Кроме того, исторически так сложилось, что Осетия всегда была форпостом России в этом регионе.

С опорой на это самое главное достояние — талантливых, мужественных и трудолюбивых людей — надо добиваться результатов, которые поставлены перед новым руководителем Северной Осетии, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и. о. главы Северной Осетии. Этим же указом был освобожден от должности по собственному желанию бывший руководитель республики Вячеслав Битаров.

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