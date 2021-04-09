9 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Белгородские соцсети на неделе 5—9 апреля взбудоражили лисьи шкуры у дороги — многие связали такую инсталляцию с весенним обострением у психически нестабильных людей. Широко обсудили пользователи и идею гастротуризма, а также «психанувшего» фотографа.

Юлия Пёрышкина, , 19:59 — REGNUM Белгородские соцсети на неделе 5—9 апреля взбудоражили лисьи шкуры у дороги — многие связали такую инсталляцию с весенним обострением у психически нестабильных людей. Широко обсудили пользователи и идею гастротуризма, а также «психанувшего» фотографа.

Франс Снейдерс. Кот и лиса. XVII век

А вдоль дороги … лисы на столбах сидят

Неизвестный надел несколько лисьих шкур на бетонные дорожные столбики между санаторием «Красиво» и селом Головчино. Проезжающий мимо очевидец сфотографировал «инсталляцию», снимок разошёлся по пабликам. Пользователи разошлись в гневе и негодовании — что в голове у человека, поступившего таким образом? Особо рьяные предложили проделать подобное с автором композиции.

«Человек добыл, ободрал, обработал, повесил на столб — кому надо, берите. Что вы развели тут?!» — осаждает грозных подписчиков Артём.

«Тут или их моль испортила и кто-то таким образом «выбросил», или дурачок очередной хайпануть хочет. Скорее всего, второе, потому что если моль — в селе спалили бы нафиг, чтобы не распространять», — считает Миша.

Святослав заявил, что таким образом местные отпугивают лис на путях их проходов в сёла, потому что весной полно бешеных животных.

«Это не отпугивание лис, это ужас для людей. Ни одна лиса, глядя на это, не поймет, что ей идти дальше нельзя. О чём вы… А если людей так вешать будут?» — негодует Юлия.

«Поймёт, ещё как поймёт и обойдёт десятой дорогой, а учитывая, что одна лисья семья занимает площадь около 2 га вполне себе действенный метод», — парирует Святослав. — «Не хотел писать, проверено на практике. У нас на заставе повадились лисы кур воровать. Служебных собак травить на зверя запрещено инструкцией. В петли лисы не попадали, также и в капканы. Что делать? Старшина, старый воин — мудрый воин, попросил на три часа пару бойцов и немного патронов. Добыли они несколько лис, освежевали и развесили тушки на нижних ветках деревьев. Не поверите, как бабки отшептали, лисы обходили заставу».

За яблоками в «Яблоново»

Развивать экотуризм, гастротуризм и туризм выходного дня на базе города-крепости «Яблоново» в Корочанском районе предложил врио губернатора Вячеслав Гладков. Он предлагает обустроить там торговые ряды или рынок в тематическом стиле, вынести административный блок за пределы крепости, а в освободившихся помещениях развивать интерактивные площадки.

«Сыры, сало, яблоки — это то, чего ждут от нас посетители. Прежде чем строить гостиничный комплекс, нужно разработать стандарты гостеприимства. Чтобы житель шумного города приехал на выходные, покушал, попарился в баньке, переночевал в избе, насладился спокойствием сельской жизни. Потенциал у нас есть, к нам обязательно будут возвращаться снова», — написал он на своей странице в социальной сети.

Пользователи согласились, что место это колоритное и его стоит развивать. Однако, по словам Татьяны, не хватает ремесленничества: «Хочется, чтобы всё было как в старину: торговые ряды, кухня, пряхи-вышивальщицы, трактиры с медовухой, квасом, пирогами».

«Ввалят в торговые ряды денег, а в итоге бабуля со своей свининкой, выращенной на яблочках, максимум рядом с этим рынком будет стоять с картонной коробкой. Аренду платить она не сможет, как и уплатить налог с продажи и так далее. Посетители ждут от вас одного, здравых ценников на это», — уверен Алекс.

«Прежде чем что-то продать, нужно предоставить арендодателю кучу документов, подтверждающих, что та же свининка безопасна и не отравлена», — отметила Алиса.

«А как вы хотели?» — ответил Алисе Кирилл. — «Мы же собрались жить цивилизованно (по крайней мере, двигаться в этом направлении). Во всех развитых странах перед продажей чего-то обязательно предоставляют документы, гарантирующие безопасность продуктов».

«Хорошая идея, любое развитие это плюс! Не будет движения — крепость станет невостребованной, неинтересной. Думаю, это нормально, что придумывают новые опции. Опять же огромный плюс, что вход для детей бесплатный, а для взрослых стоит символическую сумму. Лишь бы с новыми опциями цены на вход не росли», — считает Руслан.

Некоторые пользователи усомнились, что гастротуризм будет доступен всем — цены на ночлег и кафе могут быть значительными, чтобы окупить затраты крепости.

«Музей под открытым небом для всех превратится в тематическую базу отдыха для немногих», — предостерегает Елена.

Прокатные шары («хаус-боллы»)

Фото на асфальте

В Белгороде кто-то выкинул на улицу десятки фотографий детей и взрослых — посетителей боулинг-клуба. Снимки разнесло ветром по асфальту. Жители близлежащих домов предполагают, что так «психанул» фотограф из-за нераскупленных кадров.

Между пользователями завязался спор — можно ли фотографировать посетителей без их согласия и почему нельзя было снимки сжечь.

«Конечно, лучше выбросить, чем отдать людям за символическую плату! А то такие цены ломят, что никто и не хочет брать эти фото. Тем более сейчас у всех смартфоны с хорошими камерами!» — считает Галина.

«А может, перед тем, как сделать фото, необходимо было просто поинтересоваться: а надо ли оно человеку? Тогда и не было бы такого казуса, как «нераскупленные снимки». Или люди отказывались после заказа? Но в любом случае это непрофессионально и просто некрасиво по-человечески», — уверена Татьяна.