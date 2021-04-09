9 апреля 2021 | Время чтения меньше минуты

Москва, , 19:01 — REGNUM Коммунальные службы Москвы в преддверии Дня космонавтики промыли монумент Юрию Гагарину на Ленинском проспекте и скульптуры мемориального комплекса «Музей космонавтики» на ВДНХ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сухая расчистка Монумента покорителям космоса Дарья Антонова © ИА REGNUM

Промывка скульптуры Юрия Гагарина Дарья Антонова © ИА REGNUM

Весенние работы по промывке столичных памятников проводятся ежегодно в рамках месячника весеннего благоустройства. 42,5 метровый памятник Юрию Гагарину промыли водой с нанесением на рельеф специальных моющих средств, очистили все элементы мягкими щётками. Работы проводились при помощи автогидроподъемников и поливомоечной техники. Монументы мемориального комплекса «Музей космонавтики» на «ВДНХ» также очистили от загрязнений по специальной методике: промыли водой мойкой высокого давления с применением мягких моющих средств.

Промывка скульптуры Юрия Гагарина Дарья Антонова © ИА REGNUM

Промывка скульптуры Константина Циолковского Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, 12 апреля исполняется 60 лет со дня первого полёта человека в космос. В этот день в Москве пройдут десятки праздничных мероприятий.