Москва, , 17:20 — REGNUM В настоящее время трудно предсказать, как действия ФАС РФ, направленные на выяснение обоснованности роста цен на жилье, повлияют на рынок недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

По ее словам, теоретически рост цен на жилье мог быть результатом монопольного сговора, но на практике его вероятность выше в тех сегментах рынка, где низкая конкуренция. При этом она уточнила, что во многих регионах РФ сектор строительства жилья остается низкоконкурентным. Как полагает Школьная, действия ФАС могут сказаться на стоимости недвижимости.

«Нам трудно на данный момент предсказать последствия участия ФАС в разборе истории с ростом цен. Очень много будет зависеть от подхода к самому расследованию, решений, которые последуют по итогам, и информационного фона, который будет создан вокруг ситуации, — сказала экономист. — Со своей стороны отметим, что индустрия недвижимости в целом и сектор строительства жилья в частности имеют огромное значение для экономики страны. Участникам истории стоит учитывать этот момент. Любые необдуманные действия, «крестовые походы», «охота на ведьм» при активной поддержке СМИ нанесут существенный вред».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что причинами роста цен на недвижимость в России должна заинтересоваться не только Федеральная антимонопольная служба, но и законодательные органы.

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