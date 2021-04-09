Москва, , 17:18 — REGNUM Удорожание майонеза в РФ объясняется «бешеным» обвалом рубля и роста цены на основной компонент этого продукта — подсолнечное масло. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал информацию о том, что майонез и соусы могут подорожать на 5−12%.

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«Экономических оснований для роста цен на соусы очень много, — сказал Ермоленко. — Во-первых, удорожание майонеза произошло из-за бешеного обвала рубля и роста цены на основной компонент — подсолнечное масло. Доля растительного масла в составе майонеза достигает 68%. В меньшей степени цена на соусы увеличилась из-за удорожания яйца на 10% и сахара на 2,3%. Во-вторых, конечно, сразу вспоминается «заморозка» правительством цен на подсолнечное масло. В-третьих, очень подорожала логистика. В-четвертых, производство майонеза относится к энергозатратным видам отраслевого бизнеса».

Соответственно, как пояснил Ермоленко, если дорожает электричество, то следом растут цены и на соусы.

«Что касается скачков цен на эти виды продукции, то удорожание процентов в 10 произойдет только для оптовой торговли. Для розницы данный показатель будет составлять минимум 20%», — считает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, майонез в РФ подешевеет не раньше конца лета 2021 года.

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