Москва, , 17:17 — REGNUM Большое число дел о разоблачении террористических организаций говорит не только об активизации радикалов, но и об эффективной работе спецслужб России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM, комментируя задержание подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе, заявил 9 апреля заместитель председателя движения «Сильная Россия» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Все последние разоблачения — это свидетельства с одной стороны активизации деятельности радикальных и иных праворадикальных организаций, а с другой стороны — это свидетельство активной и достаточно эффективной работы федеральной службы безопасности. С этим никто спорить не будет, потому что это признают уже даже наши противники, которые прекрасно понимают, что именно благодаря России было уничтожено самое мощное террористическое гнездо в Сирии», — отметил Михайлов.

Собеседник агентства отметил также, что со своей стороны общество должно оказывать спецслужбам помощь в работе.

«Без информации от общества специальные службы бывают просто бессильны. Поэтому давайте уж сплотимся перед всеми угрозами и вместе будем бороться с террористическими организациями», — добавил Михайлов.

Комментируя планы террористов по «отступлению» через третьи страны на территорию Сирии после совершения теракта, генерал-майор добавил, что это свидетельствует об уходе в небытие времён, когда террористические атаки совершались шахидами.

«И террористы сегодня думают не только о том, чтобы кого-то убить, но и самим сохраниться, это очень важный момент», — подчеркнул Михайлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля ФСБ России сообщило о задержании двух граждан России, готовивших теракт в одном из образовательных учреждений Симферополя. Оба были задержаны, в настоящее время судом вынесены решения о заключении их под стражу.

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