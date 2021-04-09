Москва, 9 апреля 2021, 17:17 — REGNUM Большое число дел о разоблачении террористических организаций говорит не только об активизации радикалов, но и об эффективной работе спецслужб России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM, комментируя задержание подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе, заявил 9 апреля заместитель председателя движения «Сильная Россия» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Собеседник агентства отметил также, что со своей стороны общество должно оказывать спецслужбам помощь в работе.
Комментируя планы террористов по «отступлению» через третьи страны на территорию Сирии после совершения теракта, генерал-майор добавил, что это свидетельствует об уходе в небытие времён, когда террористические атаки совершались шахидами.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля ФСБ России сообщило о задержании двух граждан России, готовивших теракт в одном из образовательных учреждений Симферополя. Оба были задержаны, в настоящее время судом вынесены решения о заключении их под стражу.
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