Варшава, , 17:17 — REGNUM Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский провел по видеосвязи переговоры с главным советником госсекретаря США Дереком Чоллетом, в рамках которых обратил внимание на аресты активистов польской диаспоры в Белоруссии. Об этом Щерский написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Я только что закончил основательную и плодотворную беседу с главным советником госсекретаря США Дереком Чоллетом. Среди прочего, я обратил внимание представителя Вашингтона на преследование руководителей Союза поляков Белоруссии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды. Все они задержаны и находятся в следственном изоляторе.

По версии белорусской стороны, причиной обвинений послужило то, что подозреваемые могут быть причастны к организации ряда мероприятий в Белоруссии, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к этническим чисткам белорусов на востоке Польши. В Варшаве уверены, что обвинения носят «политический характер» и являются «местью Минска Польше за то, что её руководство поддерживает белорусскую оппозицию».