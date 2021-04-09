Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США рассматривает законопроект, направленный на борьбу с глобальным влиянием Китая. О новых деталях попыток США противостоять КНР рассказывает Reuters.

Документ называется «Акт о стратегической конкуренции 2021 года» и предлагает план дипломатического и политического противодействия Пекину.

Инициатива предусматривает введение санкций в отношении КНР за геноцид уйгуров и активистов Гонконга. Также подразумевается, что администрация Белого дома увеличит военные инвестиции для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском.

По мимо этого, указывается на необходимость защитить свободу ВМС США в Южно-Китайском море. Для этого предлагается выделить более миллиарда долларов.

Документ призывает и к расширению партнерства с Тайванем, который описывается как «критически важная часть стратегии США в индо-тихоокеанском регионе».

Отметим, что на данный момент документ рассматривается остальными членами комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая выражают решительный протест Сенату Конгресса США за его планы рассмотрения закона об оказании противодействия КНР из-за «растущего влияния Пекина». Об этом 9 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КитаяЧжао Лицзянь.