Москва, , 17:11 — REGNUM Украина сталкивается с серьёзным сопротивлением граждан отправлению на войну в Донбасс. Об этом 9 апреля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

«Сами украинцы очень противятся такой перспективе, что им придётся когда-то воевать с русскими братьями. Поверьте, я знаю точно из различных источников, что когда идут призывы с отправкой в Донбасс в область конфликта, многие убегают из деревень, прячутся в лесах, чтобы не получить эту повестку», — заявил Джабаров.

«Я не знаю, какие настроения царят в Киеве и не говорю уже про Западную Украину, там всё понятно. Но, думаю, левобережная Украина никогда не будет себя причислять к стране, которая будет враждовать с Россией», — указал он.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о том, что начало полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны Киева будет началом конца для Украины.

«Поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — указал Козак.

Между тем, Минобороны Украины ранее указывало, что получило от Вашингтона гарантии поддержки в случае эскалации конфликта в Донбассе.