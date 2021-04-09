Москва, 9 апреля, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Украина сталкивается с серьёзным сопротивлением граждан отправлению на войну в Донбасс. Об этом 9 апреля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

«Сами украинцы очень противятся такой перспективе, что им придётся когда-то воевать с русскими братьями. Поверьте, я знаю точно из различных источников, что когда идут призывы с отправкой в Донбасс в область конфликта, многие убегают из деревень, прячутся в лесах, чтобы не получить эту повестку», — заявил Джабаров.

«Я не знаю, какие настроения царят в Киеве и не говорю уже про Западную Украину, там всё понятно. Но, думаю, левобережная Украина никогда не будет себя причислять к стране, которая будет враждовать с Россией», — указал он.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о том, что начало полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны Киева будет началом конца для Украины.

«Поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — указал Козак.

Между тем, Минобороны Украины ранее указывало, что получило от Вашингтона гарантии поддержки в случае эскалации конфликта в Донбассе.