Москва, 9 апреля, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы приговорил участника несанкционированной акции Павла Грин-Романова к 3,5 года колонии общего режима, сообщает 9 апреля «ОВД-Инфо».

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Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Установлено, что Грин-Романов 31 января принимал участие в протестной акции сторонников Алексея Навального, на которой распылил баллончик с перцовым газом в сторону сотрудника Росгвардии.

Сторона обвинения требовала приговорить участника акции к восьми годам колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге вынесен новый приговор в отношении мужчины, применившего насилие по отношению к сотрудникам правоохранительных органов в ходе незаконной акции.