Москва, , 17:08 — REGNUM Граждане РФ не заметят никаких принципиальных и явных отличий цифрового рубля от современных безналичных денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Но современные цифровые технологии позволят незаметно заменить электронный рубль на цифровой, предоставив целый ряд преимуществ пользователям, что очень быстро привлечет внимание даже тех, кто настроен категорически негативно, — сказал Ордов. — Однако многое будет зависеть от качества реализации проекта «цифровой рубль» со стороны ЦБ РФ. Прежде всего это не финансово-экономическая задача, а сугубо технологическая. Подобного опыта у ЦБ РФ не было, а времени для набивания шишек не будет. Да и слишком дорого обществу могут обойтись подобные «шишки».

Как подчеркнул Ордов, можно по-разному относиться к идее цифрового рубля, но важно понять, что альтернативой этой идее будет либо цифровой юань, либо цифровой доллар, либо аналог биткоина.

«Все эти альтернативы неприемлемы для суверенного государства, стремящегося к повышению качества жизни своих граждан», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что с введением в России цифрового рубля скорость проведения транзакций станет моментальной, хотя прозрачность и контролируемость платежей может обрадовать далеко не всех.

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