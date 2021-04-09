Владикавказ, 9 апреля, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Новый руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло до того, как его назначили и. о. главы республики, прошел большой путь военного, занимая должности во флоте от командира штурманской боевой части тральщика на Северном флоте до заместителя командующего Черноморским флотом. После ухода в отставку вице-адмирал в 2014 году был назначен на должность губернатора Севастополя, а в 2016 году — полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе.

sfo.gov.ru Сергей Меняйло

О Сергее Меняйло известно, что ему 60 лет, он уроженец города Алагир Северо-Осетинской АССР, чем очевидно и руководствовался президент РФ Владимир Путин, назначая его на работу в Северную Осетию.

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Новый руководитель республики закончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С. М. Кирова в городе Баку (Азербайджан) по специальности инженер-штурман, Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

С 1986 года занимал руководящие должности во флоте, в том числе начальника штаба бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии, командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, заместителя командующего Черноморским флотом. В 2011 году был уволен в запас в звании вице-адмирала.

В апреле 2014 года Владимир Путин назначил Сергея Меняйло исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Его кандидатуру предложил «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый, с которым позже у Меняйло не сложились отношения из-за ряда противоречий в видении направлений развития города. 28 июля 2016 года Меняйло ушёл в отставку с поста губернатора по собственному желанию и назначен полпредом в Сибирь.

Меняйло — ветеран боевых действий — в 2008 году принимал участие в военно-морской десантной операции Черноморского флота по время вооруженного конфликта в Южной Осетии. За годы службы награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, Александра Невского, «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги» и наградным пистолетом.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 апреля, президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил врио главы субъекта Сергея Меняйло.

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