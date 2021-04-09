Москва, , 17:05 — REGNUM Проблемы и разногласия, которые существуют между членами НАТО сейчас, померкнут на фоне того, что произойдёт, если в блок вступит Украина. Об этом 9 апреля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

«Дело в том, что вступление Украины в НАТО будет такой головной болью для всего НАТО, которой раньше у них не было», — заявил Джабаров.

«Те разногласия, которые существуют между двумя старыми членами НАТО — Турции и Греции — из-за позиции в отношении Кипра и так далее, это покажется просто цветочками по сравнению с тем, что будет если Украина, не дай бог, вступит в НАТО. Получить такого члена НАТО не пожелает никто даже в самом страшном сне», — указал он.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о том, что начало полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны Киева будет началом конца для Украины.

«Поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — указал Козак.

Между тем, Минобороны Украины ранее указывало, что получило от Вашингтона гарантии поддержки в случае эскалации конфликта в Донбассе.