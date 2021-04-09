Афины , , 17:05 — REGNUM Известный журналист-«криминалист» Йоргос Караиваз убит в районе Алимос (Афины), передаёт 9 апреля Open.

На журналиста, известного своими репортажами на криминальные темы, напала группа лиц возле в парке неподалёку от его дома днём сегодня, 9 апреля. Неизвнстные застрелили репортёра, а затем скрылись на мотоцикле.

Рядом с трупом были найдены 17 гильз. Нападение произошло, когда Караиваз возвращался домой с работы — из студии телеканала «Стар».

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