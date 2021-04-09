Москва, , 17:21 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» ударяет по имиджу США, как страны, решениям которой нужно подчиняться. Об этом 9 апреля заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт заявил, что США не могут выиграть экономическую конкуренцию с Россией на энергетическом рынке Евросоюза. Поэтому Вашингтон вынужден применять политические инструменты в виде санкций и других рычагов влияния.

«Применяют санкции, и они не работают. Это очень опасный прецедент. Все остальные в мире могут сказать: а что, так можно было — не слушать американские санкции? Это США очень не нравится», — сказал Юшков.

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