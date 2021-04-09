Москва, , 17:03 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский потребовал закрыть авиасообщение с Турцией.

«Нужно срочно закрыть авиасообщение с Турцией. По крайней мере, до момента спада там заболеваемости», — предложил Жириновский в ТГ-канале.

Если правительство предпримет такие меры, депутаты фракции привет это в качестве примера хорошей работы правительства РФ во время отчёта в Госдуме в мае.

«А если этого не будет сделано, и туристы по возвращении из Турции завезут нам заразу, что приведет к новой вспышке уже в России, это будет большим поражением для правительства», — рассуждает Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Турции рекордный прирост новых случаев коронавируса с начала пандемии. По данным минздрава страны, за прошедшие сутки выявлено 55,9 тыс. новых случаев.