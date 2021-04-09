Гаврилов-Ям, Ярославская область, 9 апреля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области успешно завершилась спецоперация по спасению дальнобойщика. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Застрявший «КАМАЗ»

Как ранее сообщало ИА REGNUM «КАМАЗ», перевозящий 19 тонн бумаги, застрял в районе деревне Тарусино. Дальнобойщик Ренат Ишкин провел возле машины пять дней. После публикации в социальных сетях на помощь шоферу из Волгоградской области пришли добровольцы.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM многотонный грузовик около 16 часов дня удалось вытащить из снежной каши. Была угроза, что машина окажется на боку, но спецоперация прошла успешно. Грузовик может продолжать движение.