Москва, , 17:01 — REGNUM С введением в России цифрового рубля скорость проведения транзакций станет моментальной, хотя прозрачность и контролируемость платежей может обрадовать далеко не всех. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Цифровой рубль позволит рядовому гражданину экономить на комиссиях, которые кредитные организации пытаются постоянно снять практически за любую финансовую операцию, — сказал Ордов. — В этом сила и слабость цифрового рубля, так как он может стать последним гвоздем в крышку банковского сектора. С введением цифрового рубля скорость проведения транзакций станет моментальной, хотя прозрачность и контролируемость платежей может обрадовать далеко не всех. Прозрачность будет реализована на новом уровне, когда можно будет проследить всю цепочку обращения каждого рубля за весь период его существования».

В этих условиях, как полагает экономист, любители «серых схем» и неплательщики налогов явно будут обходить цифровой рубль стороной.

«Цифровой след может стать дополнительным фактором повышения кредитного рейтинга физлица, а методы борьбы с финансовыми мошенниками наконец-то смогут увенчаться почти 100% эффективностью», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что некоторые жители РФ могут опасаться того, что власти используют цифровой рубль для слежки за его обладателями.

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