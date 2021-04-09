Москва, , 16:59 — REGNUM Украина не может рассчитывать на вступление в НАТО и сколько-нибудь серьёзную военную помощь со стороны блока. Об этом 9 апреля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

«Убеждён, что страны блока НАТО не будут воевать за вождей Украины, которые могут принести в жертву военнослужащих. Этот сценарий невыполним, который рисует украинская сторона», — заявил Швыткин.

Кроме того, Украина не может стать членом НАТО даже по формальным признакам, указал он.

«Есть соответствующие положения о блоке НАТО, в каких случаях может вступать страна, когда нет конфликта — в этом случае Украина не может стать одной из стран блока НАТО», — указал он.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о том, что начало полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны Киева будет началом конца для Украины.

«Поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — указал Козак.

Между тем, Минобороны Украины ранее указывало, что получило от Вашингтона гарантии поддержки в случае эскалации конфликта в Донбассе.