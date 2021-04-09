Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM Молодого мужчину, на голову которого днём 9 апреля упал кусок штукатурки с исторического здания на Невском проспекте, госпитализировали в Мариинскую больницу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

Место падения штукатурки на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, днём 9 апреля на проходивших по тротуару мимо дома 106 по Невскому проспекту людей упал отвалившийся от фасада штукатурный слой. В результате этого инцидента пострадал молодой человек.

«Пострадал один человек, мужчину госпитализировали в больницу», — уточнил собеседник агентства.

На прохожего упала часть штукатурного слоя вертикального откоса окна размером 2 погонных метра.

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