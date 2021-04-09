Москва, , 16:58 — REGNUM Положительное сальдо торгового баланса России в январе-марте 2021 года составило $24,4 млрд. Об этом сообщает 9 апреля пресс-служба Банка России.

За аналогичный период 2020 года профицит внешней торговли России составлял $33,1 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель сократился на 26,28%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «за счет активного восстановления импорта товаров при незначительном отставании от прошлого года их экспорта».

При этом указывается, что позитивным для торгового баланса стало наращивание неэнергетического экспорта, которое практически полностью нивелировало снижение стоимостного показателя поставок основных топливно-энергетических товаров.

Напомним, за 2020 год положительное сальдо торгового баланса России сократилось на 45,9% и составило $89,4 млрд.

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