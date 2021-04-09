Москва, , 16:56 — REGNUM Причинами роста цен на недвижимость в России должна заинтересоваться не только Федеральная антимонопольная служба, но и законодательные органы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

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«Мы много слышали новостей от Счетной палаты о нарушениях и непрозрачности в проведении тендеров, конкурсов, но не придавали этому особого значения. В итоге все подобные махинации приводили к тому, что на соответствующих рынках оставались только «свои» компании, способные пройти сквозь узкое сито тендерных процедур. Видимо, подобный отрицательный отбор мог произойти и на рынке девелопмента», — сказал Ордов.

По его мнению, строительный сектор стал представлять собой спрута из не связанных де-юре лиц, но объединенных целью извлечения дополнительной прибыли от монопольной силы, которую они получают, контролируя всю цепочку от производства строительных материалов до продажи квадратных метров.

«Стало обычной практикой открытие бесчисленного количества юридических лиц, порой состоящих из нескольких человек, но оперирующих огромными суммами в рамках отдельного локального проекта застройки, — пояснил Ордов. — Лишним доказательством наличия монопольных предпосылок было нежелание снижать цены за квадратный метр в начале 2020 года, когда явно объем продаж существенно сократился, а финансовое положение девелоперов резко ухудшилось. Это нетипичная для конкурентного рынка реакция».

При этом, как полагает Ордов, возникает вопрос, хватит ли ФАС сотрудников для анализа всех возможных фактов сговора на строительном рынке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Солянникова заявила, что рост цен на недвижимость, который наблюдается в России, это отражение тех фундаментальных проблем и тенденций, которые сложились в экономике РФ.

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