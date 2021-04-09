Орел, , 16:55 — REGNUM Начальник управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области задержана в рамках расследования уголовного дела по статье о халатности при обеспечении детей льготными лекарствами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 9 апреля старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

«При координирующей роли прокуратуры задержано должностное лицо — начальник управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области, ей предъявлено обвинение», — уточнила Татьяна Цуканова.

Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками департамента здравоохранения Орловской области при организации обеспечения детей-инвалидов лекарственными препаратами и лечебным питанием стало известно 30 марта. В департаменте здравоохранения проводились следственные действия.

На 9 апреля в прокуратуру на «горячую линию» по вопросам защиты прав детей-инвалидов на льготное лекарственное обеспечение поступило уже 16 обращений, приняты меры к устранению нарушений. По поручению прокурора в суд направлено 28 исковых заявлений в интересах детей-инвалидов, вовремя не получивших рецепты на лекарства и лечебное питание.

В адрес губернатор Орловской области прокурором внесено представление, по результатам рассмотрения акта реагирования в отношении должностных лиц департамента здравоохранения в настоящее время проводится служебная проверка. В марте — апреле по требованию прокуратуры 14 детей-инвалидов обеспечены специализированным питанием на три месяца, шесть несовершеннолетних обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, рецепты на получение которых находились на отсроченном обеспечении.