Минск, 9 апреля 2021, 16:54 — REGNUM Когда СССР прекратил своё существование, запрет КПСС в бывших союзных республиках многие сочли предательством, заявил 9 апреля белорусский президент Александр Лукашенко.
Об этом Лукашенко заявил на совещании по вопросам деятельности в Белоруссии политических партий. В мероприятии участвуют руководители парламента, администрации президента, госсекретарь Совбеза Белоруссии, министр юстиции.
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