Минск, , 16:54 — REGNUM Когда СССР прекратил своё существование, запрет КПСС в бывших союзных республиках многие сочли предательством, заявил 9 апреля белорусский президент Александр Лукашенко.

Об этом Лукашенко заявил на совещании по вопросам деятельности в Белоруссии политических партий. В мероприятии участвуют руководители парламента, администрации президента, госсекретарь Совбеза Белоруссии, министр юстиции.

Лукашенко «Я, как и большинство здесь присутствующих, принадлежу к поколению, воспитанному Коммунистической партией Советского Союза, которая тогда была стержнем нашего общества. Поэтому развал СССР и запрет компартии в бывших союзных республиках многими были восприняты как предательство».

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