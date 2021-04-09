Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Перекрёсток улицы Голикова и проспекта Ветеранов в Санкт-Петербурге затопило холодной водой из-за прорыва трубопровода, сообщили 9 апреля ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «Водоканал».

Как рассказали в ведомстве, сообщение о вытекании воды на проезжую часть на горячую линию «Водоканала» поступило в 15:20 мск.

«На место оперативно прибыла бригада Водоканала. В данный момент бригада занимается локализацией вытекания. Все абоненты обеспечены водоснабжением», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, подобный прорыв на данному участке происходит не в первый раз.