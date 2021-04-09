Воронеж, , 16:51 — REGNUM Паспорт гражданина Таджикистана выпал из одежды мужчины, которого разыскивают за нападение на бригаду «скорой» в Воронеже, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Напавший на медиков в ночь на 9 апреля скрылся, сейчас его разыскивают. Информацию о паспорте гражданина иностранного государства корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на фельдшера и водителя «скорой» совершил молодой человек, находившийся в нетрезвом виде, на Московском проспекте в Воронеже в ночь на 9 апреля. С места происшествия он сбежал. СК начал проверку, прокуратура взяла под контроль её ход.

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