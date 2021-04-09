Ульяновск, , 16:48 — REGNUM В Ульяновской области с начала года более 300 медицинских работников, которые переболели COVID-2019, приняли участие в проекте «Спасибо медикам». Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

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Проект запущен в 2020 году и направлен на поддержку медицинских работников. Она предусматривает бесплатное посещение культурных мероприятий и экскурсии по местным достопримечательностям, а самое главное — реабилитацию в санаториях для тех, кто перенёс COVID-2019.

По данным ведомства, в 2020 году здоровье в санаторно-курортных учреждениях восстановили 175 медработников. В настоящее время поступили заявки от 353 медицинских сотрудников, в том числе 320 из них планируют отдых в санаториях Ульяновской области, 33 человека направлены на оздоровление в санатории Краснодарского края, Ставрополья, Крыма, Татарии и Чувашии.

На реализацию проекта в 2021 года из резервного фонда правительства Ульяновской области выделено 22 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлен 51 651 случай заражения SARS-CoV-2, победили болезнь 48 448 жителей (или 93,8%), умерли 1039 пациентов с коронавирусом.