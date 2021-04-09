Москва, 9 апреля, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Конфликт в Донбассе может привести к началу полномасштабной ядерной войны. Такое мнение 9 апреля высказал политолог Сергей Марков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

По словам эксперта, конфликт в Донбассе, начинающийся как боевые действия между Украиной с одной стороны и ДНР и ЛНР — с другой, может привести к войне России и стран НАТО.

«После этого одна из сторон использует тактическое ядерное оружие. После обмена тактическими ядерным ударами одна из сторон начинает использовать стратегическое ядерное оружие. После этого все превращается в стратегическую ядерную войну и приводит к уничтожению человечества. Вероятность этого не 50%, но и не нулевая. Хочется обратиться к политикам, чтобы они не ставили человечество на путь всеобщего ядерного уничтожения», — сказал Марков.