Москва, , 16:46 — REGNUM Идея о вступлении Украины в НАТО противоречит положениям, которые лежат в основе этой организации. Об этом 9 апреля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

«Я даже не допускаю того, чтобы Украина вступила в НАТО. Есть соответствующие положения о блоке НАТО, в каких случаях может вступать страна, когда нет конфликта — в этом случае Украина не может стать одной из стран блока НАТО», — заявил Швыткин.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о том, что начало полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны Киева будет началом конца для Украины.

«Поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — указал Козак.

Между тем, Минобороны Украины ранее указывало, что получило от Вашингтона гарантии поддержки в случае эскалации конфликта в Донбассе.