Москва, 9 апреля, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Идея о вступлении Украины в НАТО противоречит положениям, которые лежат в основе этой организации. Об этом 9 апреля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Национализм на Украине

«Я даже не допускаю того, чтобы Украина вступила в НАТО. Есть соответствующие положения о блоке НАТО, в каких случаях может вступать страна, когда нет конфликта — в этом случае Украина не может стать одной из стран блока НАТО», — заявил Швыткин.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о том, что начало полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны Киева будет началом конца для Украины.

«Поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — указал Козак.

Между тем, Минобороны Украины ранее указывало, что получило от Вашингтона гарантии поддержки в случае эскалации конфликта в Донбассе.