Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту падения штукатурного слоя с фасада дома № 106 на Невском проспекте на пешеходов, проходивших по тротуару. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе городского надзорного ведомства.

Напомним, днём 9 апреля на проходивших мимо дома 106 по Невскому проспекту людей упал отвалившийся от фасада штукатурный слой. В результате чего пострадал молодой человек.

«Прокуратура оценит соблюдение требований жилищного законодательства в деятельности организации, осуществляющей техническое обслуживание и управление многоквартирным домом», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Читайте ранее в этом сюжете: На Невском проспекте Петербурга на прохожих рухнула штукатурка