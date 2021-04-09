Москва, , 16:43 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 апреля поручил снизить риски ввоза на территорию России новых штаммов коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Глава правительства провёл совещание по вопросам производства вакцин. Во вступительном слове он рассказал о набирающей силу новой волне заражений коронавирусом, и напомнил, что приближаются майские праздники.

«Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — заявил Мишустин.

Он сообщил, что российские специалисты «проверяют действие наших вакцин против новых штаммов».

Премьер-министр также подчеркнул необходимость дополнительных мер для защиты от вирусов.