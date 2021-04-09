Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Филиппин Теодоро Локсин провели телефонный разговор 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Представители стран выразили озабоченность по поводу увеличения численности военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море. Также был повторен призыв к КНР соблюдать решение арбитража 2016 года, вынесенное в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Блинкен и Локсин выразили поддержку сотрудничеству двух стран в Южно-Китайском море.

Напомним, Соединённые Штаты в 1898—1992 годах располагали военной базой в Субик-бей. В 2014 году Вашингтон и Манила подписали новый договор, позволяющий американским военным размещать на Филиппинах «на временной и ротационной основе» свои корабли и самолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, финальный продукт III Конференции — Конвенция ООН по морскому праву 1982 года — стала тем базисом, на основе которого вплоть до сегодняшнего дня продолжается формирование режимов глобального контроля над процессами освоения и эксплуатации пространств и ресурсов Мирового океана. Она обусловила рост целого ряда договоров и соглашений, направленных на защиту морской среды и ее биоразнообразия, выполняя по отношению к ним функцию своеобразного правового «зонтика».