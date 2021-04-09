Чебоксары, , 16:38 — REGNUM В Чувашии задолженность по заработной плате составляется 45,45 млн рублей. Она сложилась перед 1,2 тыс. работниками, сообщает республиканский минтруд по итогам межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы.

С начала года долги по зарплате в Чувашии сократились на 11,3% и на 5 апреля составили 45,45 млн рублей. В абсолютном снижение составило 5,78 млн рублей. Долги сложились в 23 организациях перед 1 276 работниками.

В ведомстве также отмечают, что работодатели выплатили более 17 млн рублей незаконно задержанной заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роструда Михаил Иванков заявил, что в России общая просроченная задолженность по заработной плате снизилась за февраль на 67 млн рублей и составила 1,872 млрд рублей.