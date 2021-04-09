Воронеж, , 16:37 — REGNUM Нападение на бригаду скорой помощи совершил вызвавший её пациент в Воронеже в ночь на 9 апреля, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Инцидент произошёл на Московском проспекте. Нетрезвый мужчина поранил палец, как он пояснил, при открытии бутылки. В травмпункт он не обратился, а вызвал скорую. На вызов была направлена бригада подстанции Центрального района в составе фельдшера и водителя.

«Пациент встретил их на улице. У мужчины были признаки алкогольного опьянения: агрессивное поведение, шаткая походка, резкий запах алкоголя. Фельдшер предложила ему пройти к автомобилю для осмотра и оказания помощи. В ответ мужчина попытался ударить фельдшера, но она успела закрыться в автомобиле. Тогда пациент напал на водителя, повалил на землю и начал избивать ногами», — уточнили в пресс-службе.

Избиение нападавший прекратил после того, как фельдшер включила сирену — пациент испугался и убежал. Сотрудники скорой вызвали полицию и написали заявление по факту нападения.

В областной прокуратуре уточнили, что агрессию пациента вызвал отказ медиков в госпитализации. В настоящее время по факту нападения на бригаду скорой помощи организована процессуальная проверка. По требованию прокуратуры материал проверки передан из полиции в следственный отдел по Коминтерновскому району СУ СК России по Воронежской области, ход проверки проконтролирует прокуратура района.