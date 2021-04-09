, 16:36 — REGNUM В России майонез не мог не подорожать, так как в его рецептуре до 70% занимает масло. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал информацию о том, что в России ожидается подорожание майонеза и соусов.

«Если в рецептуре майонеза масло занимает до 70%, то как он может не подорожать? Другое дело, что в данном случае этот рост стоимости не критичен. Если масло входит в число продуктов первой необходимости, то майонез и прочие соусы, прямо скажем, нет. Более того, многие врачи и диетологи будут просто очень рады, если потребление данных продуктов снизится. Но дело в общем тренде роста цен на всю продовольственную группу», — сказал Мурзаев.

Как подчеркнул эксперт, по данным различных иностранных институтов, наблюдающих за мировой экономикой, снижение производства в зависимости от отраслей составило от 8% до 20%.

«При этом производство продуктов питания — не исключение. Дефицита в мировом масштабе, конечно, еще нет, но сокращение запасов ведет к росту цен и превышает спрос, — сказал Мурзаев. — В России, как известно, пандемия не повлияла на объемы производства зерна и семечки. Но наложение мировой конъюнктуры на снижение курса рубля создало такой эффект, как резонансный всплеск объемов экспорта и рост внутренних цен до уровня мировых. Грубо говоря, останься рубль на уровне января 2020 года, то майонез вряд ли переживал бы такой бурный рост цены».

По словам Мурзаева, благоприятная конъюнктура приведет к росту производства, а рост производства будет стимулировать снижение цен.

«Но будет это не раньше осени этого года», — уточнил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в качестве главной причины повышения эксперты называют подорожание подсолнечного масла.