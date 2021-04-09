Калуга, , 16:43 — REGNUM В Калуге следователи выясняют обстоятельства травмированияя трёх пассажиров двух маршрутных автобусов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место ДТП 40.mchs.gov.ru

9 апреля около 13:00 на улице Луначарского в Калуге произошло ДТП с участием пассажирских автобусов марки ПАЗ и ЛиАЗ. В результате столкновения были госпитализированы пассажиры автобуса: две женщины, 72 и 29 лет, а также 10-летняя девочка. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, и их отпустили домой. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге в первом квартале 2021 года по вине водителей автобусов и троллейбусов было зарегистрировано пять ДТП, в которых пять человек получили травмы. В целях снижения аварийности на грузовом и пассажирском транспорте, повышения уровня защищённости граждан от дорожно-транспортных происшествий и их последствий в период с 8 по 13 апреля на территории Калуги состоится оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовой и пассажирский транспорт».

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