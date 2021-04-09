Москва, 9 апреля, 2021, 16:34 — ИА Регнум. США рассчитывают, что Украина начнет пусть и не большую, но все-таки настоящую войну с ДНР и ЛНР. Об этом 9 апреля сообщил политолог Сергей Марков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Этим задачи Вашингтона разительно отличаются от планов Киева, в котором конфликт хотят сделать имитацией войны для узурпации власти президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако США нет дела до лидера украинского режима — им важнее спровоцировать Россию на вмешательство в боевые действия.

«США хотят не имитацию войны, они хотят, чтобы была небольшая война. В рамках этой небольшой войны предполагается, что украинская сторона не захватит Донбасс — тут нет иллюзии, но США хотят, чтобы был такое поражение армии ДНР и ЛНР, чтобы было непосредственное вхождение войск России на территорию Украины. После этого будут объявлены масштабные санкции, среди них — «Северный поток — 2», санкции против лично президента России Владимира Путина, возможно, будут кибератаки проведены», — сказал Марков.