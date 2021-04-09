Москва, 9 апреля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе-марте 2021 года составил $11,8 млрд, сократившись на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 9 апреля пресс-служба Банка России.

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«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора, по предварительной оценке Банка России, в I квартале 2021 года сложилось в размере $11,8 млрд против $18,1 млрд годом ранее», — говорится в сообщении.

В комментарии регулятора отмечается, что в отличие от I квартала 2020 года, когда основной формой чистого кредитования остального мира частным сектором являлось снижение внешних обязательств, в текущем году банки и прочие секторы увеличили иностранные активы при практически не изменившихся обязательствах перед нерезидентами.

Напомним, отток капитала из России за 2020 год составил $47,8 млрд, увеличившись более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом.