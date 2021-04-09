Москва, 9 апреля 2021, 16:29 — REGNUM Телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины принца Филиппа, герцога Эдинбургского, направил президент России Владимир Путин королеве Великобритании Елизавете II, сообщили 9 апреля в пресс-службе Кремля.
Российский президент отметил, что принц Филипп «по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом». Британской королеве Путин пожелал мужества и душевной стойкости, попросив передать слова сочувствия всем членам королевской семьи.
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