Москва, 9 апреля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины принца Филиппа, герцога Эдинбургского, направил президент России Владимир Путин королеве Великобритании Елизавете II, сообщили 9 апреля в пресс-службе Кремля.

dbking Елизавета II и принц Филипп. 2010

Владимир Путин «С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны».

Российский президент отметил, что принц Филипп «по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом». Британской королеве Путин пожелал мужества и душевной стойкости, попросив передать слова сочувствия всем членам королевской семьи.