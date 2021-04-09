Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Международный аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге за первый квартал 2021 года зафиксировал рост количества авиапутешественников на 19% по сравнению с тем же периодом пандемийного 2020 года. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

Туристы в аэропорту «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Прирост на 19%, по сравнению с первым кварталом 2020 года, достигнут за счёт увеличения количества региональных рейсов.

«С начала года внутрироссийскими линиями воспользовались почти 2 миллиона пассажиров. В марте пятёрка наиболее популярных направлений перелётов из Петербурга выглядит так: Сочи, Астрахань, Калининград, Новосибирск, Волгоград», — уточнили в ведомстве.

В 2021 году из «Пулково» были открыты или возобновлены рейсы в Калугу, Махачкалу, Пермь, Усинск. Также восстановлены перелёты по шести международным направлениям: в Ереван, Минск, Париж, Амстердам, Варшаву и Хельсинки.